Il vampiro e il professore | il nuovo racconto di Bergamo Nera ci porta nelle campagne dell’Isola

Il nuovo racconto di Bergamo Nera si svolge nelle campagne dell’Isola, dove vengono narrate vicende legate a un vampiro e a un professore. Bergamo, tra le province italiane, registra il numero più elevato di omicidi seriali dal XIX secolo a oggi, escludendo i capoluoghi di regione. La narrazione si concentra su eventi e personaggi ambientati in questa zona, offrendo uno sguardo dettagliato su fatti e situazioni che coinvolgono la regione e le sue campagne.

Bergamo è la provincia italiana, tolti i capoluoghi di regione, con più assassini seriali attivi dall’Ottocento a oggi. Il primo di loro fu un giovane contadino di Bottanuco, responsabile di svariate aggressioni e omicidi nelle campagne della cosiddetta Isola Bergamasca, poco dopo l’Unità d’Italia. Ascolta la doppia puntata. Spotify YouTube Apple Amazon Music Spreaker Il podcast Bergamo Nera. Si chiama “Bergamo Nera – Il lato oscuro della provincia” il nuovo podcast a cura di Francesco Aliberti che sceglie di esplorare le pagine più oscure della cronaca bergamasca. True crime, sì, ma anche e soprattutto un progetto di ricostruzione storica e narrativa che vuole riportare alla luce casi dimenticati, misteri irrisolti e vicende che hanno segnato il territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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