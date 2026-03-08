Calenda contestato alla Ca' Foscari con il gesto della P38 lui commenta | So' ragazzi Che cosa è successo

Durante un evento all'università Ca' Foscari di Venezia, il politico Carlo Calenda è stato contestato e ha mostrato una pistola P38, commentando con un semplice “So’ ragazzi”. L’incidente è avvenuto il 5 marzo, quando Calenda si trovava nel campus per un intervento pubblico. La scena ha attirato l’attenzione e suscitato reazioni tra studenti e presenti.

Carlo Calenda, è stato contestato durante un incontro, avvenuto lo scorso 5 marzo, all'università Ca' Foscari di Venezia. In un video diffuso sui social dal Collettivo Sumud, che ha rivendicato l'azione, si vede un contestatore fare il gesto della P38. Oggi su X il leader di Azione ha minimizzato la vicenda: "So' ragazzi". 🔗 Leggi su Fanpage.it Ca’ Foscari, Calenda contestato, spunta il gesto della P38Caos all'università Ca' Foscari di Venezia dove Carlo Calenda è stato contestato dal Collettivo Sumud. Calenda contestato all’Università Ca’ Foscari: in un video il gesto della P38Uno striscione con la scritta “Fuori Calenda dall’Università” esposto per qualche minuto, a disturbare un incontro all’Università di Cà Foscari a... Tutto quello che riguarda Calenda contestato. Temi più discussi: Paura durante le lezioni, crolla controsoffitto del '700 al liceo Tommaseo di Venezia: nessun ferito; Assicurazione auto, a Venezia il salasso: nella provincia veneta gli aumenti più elevati; Carnevale, oggi la festa a Ca' Lino, sabato la sfilata di carri allegorici a Sottomarina; Senzatetto, sono sempre di più. E le donne ora sono il 20%: nella Casa dell'ospitalità accolte 124 persone da dicembre. Calenda, cori e proteste alla Ca’ Foscari di Venezia. Gesto della pistola contro il leader di AzioneIl leader di Azione, Carlo Calenda, e’ stato contestato durante un incontro all’universita’ Ca’ Foscari, a Venezia. L’episodio risale al 5 marzo scorso. A disturbarlo, rende noto oggi l’associazione s ... affaritaliani.it Carlo Calenda contestato all'università Ca' Foscari, ma viene scambiato per Matteo Renzi VIDEOVENEZIA - «Siamo qui per contestare il signor... Renzi». È così che è partita la contestazione nelle aule dell'Università Ca' Foscari di Venezia, dove si è svolto un incontro organizzato con Carlo Cal ... msn.com Carlo Calenda contestato all'università Ca' Foscari, ma viene scambiato per Matteo Renzi VIDEO - facebook.com facebook Uno striscione con la scritta "Fuori Calenda dall'Università" esposto per qualche minuto, a disturbare un incontro all'università di Ca' Foscari a Venezia, poi un video che ritrae un contestatore fare il gesto della P38 e offese sui social. Lo rivela oggi l'associazio x.com