Valditara contestato all'istituto tecnico Galilei di Roma il ministro allo studente | Non sei democratico
Durante un evento presso un istituto tecnico di Roma, il ministro dell’istruzione è stato contestato da uno studente, che gli ha rivolto un’accusa legata alla democrazia. In seguito, il ministro ha tentato di intervenire, ma l’intervento è stato interrotto da un’altra persona presente che è stata successivamente allontanata. L’incontro si è svolto nell’ambito di un appuntamento delle Consulte provinciali, caratterizzato da momenti di tensione.
Tensione durante l’intervento del ministro Valditara all'incontro delle Consulte provinciali: uno studente lo interrompe e viene allontanato. Proteste dei collettivi, difesa dal governo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Valditara contestato al Galileo Galilei: studente allontanato
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