Valditara contestato all'istituto tecnico Galilei di Roma il ministro allo studente | Non sei democratico

Durante un evento presso un istituto tecnico di Roma, il ministro dell’istruzione è stato contestato da uno studente, che gli ha rivolto un’accusa legata alla democrazia. In seguito, il ministro ha tentato di intervenire, ma l’intervento è stato interrotto da un’altra persona presente che è stata successivamente allontanata. L’incontro si è svolto nell’ambito di un appuntamento delle Consulte provinciali, caratterizzato da momenti di tensione.