Il minirugby dell’Arnold RFC brilla al Torneo Città di Modena | splendido terzo posto per l’Under 8

Notizia in breve

L’Under 8 dell’Arnold RFC si è classificata terza al Torneo Città di Modena, ottenendo un risultato positivo nel minirugby. La squadra ha partecipato con i suoi giovani atleti in quattro categorie diverse, tra cui Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12. I bambini hanno preso parte alla competizione indossando maglie colorate e mostrando entusiasmo e voglia di divertirsi sui campi di gioco.