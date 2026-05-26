Il minirugby dell’Arnold RFC brilla al Torneo Città di Modena | splendido terzo posto per l’Under 8
L’Under 8 dell’Arnold RFC si è classificata terza al Torneo Città di Modena, ottenendo un risultato positivo nel minirugby. La squadra ha partecipato con i suoi giovani atleti in quattro categorie diverse, tra cui Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12. I bambini hanno preso parte alla competizione indossando maglie colorate e mostrando entusiasmo e voglia di divertirsi sui campi di gioco.
Il club romano ha schierato i suoi piccoli atleti in ben quattro categorie (Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12), portando sui campi di Modena una marea di maglie colorate, entusiasmo e tanta voglia di divertirsi. A coronamento di una giornata straordinaria di sport, è arrivato il grandissimo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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