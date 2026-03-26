Domenica 29 marzo si svolgerà la seconda edizione del torneo di minirugby Città di Pontedera presso gli impianti del centro sportivo Bellaria. L’evento coinvolgerà 64 squadre, con partecipanti provenienti anche da fuori Toscana, e vedrà la presenza complessiva di circa 800 atleti e numerosi accompagnatori. La giornata si estenderà per tutto il giorno, offrendo un’importante occasione di incontro tra le diverse realtà sportive.

Un 'open day', a ingresso libero per tutti, che includerà anche un punto medico, l'area stand e merchandising, il punto del classico 'Terzo tempo'. Insomma, tutto quello che rende questo sport affascinante che sarà proiettato per un giorno intero a Pontedera. E soprattutto dove i protagonisti saranno i bambini, con un torneo loro dedicato. Matteo Bruni, direttore operativo del gruppo sportivo Bellaria, Andrea Ciacchini, coordinatore degli eventi del gruppo rugby e Francesco Gasperini, director of rugby della Bellaria, hanno sottolineato la valenza e i numeri di un evento che ha già superato l'edizione di esordio e che, nel tempo, promette di crescere ancora. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Torneo di minirugby Città di Pontedera: 64 squadre in arrivo anche da fuori Toscana

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