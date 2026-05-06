Questa mattina a Milano sono emerse diverse notizie riguardanti il club. Il calciatore Leao non è presente negli ultimi allenamenti, mentre l’allenatore si mostra ottimista riguardo alle prossime partite. Rabiot, invece, si trova in una situazione di incertezza sulla sua presenza in campo. Queste sono le principali novità della giornata sul fronte rossonero.

Il discorso di Massimiliano Allegri alla squadra, i dati inquietanti di Rafael Leão, il possibile addio di Adrien Rabiot dopo appena una stagione e molto altro: la rassegna di oggi di 'PianetaMilan.it' mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi della mattina di oggi, mercoledì 6 maggio 2026, per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura su ciò che aspetta il Diavolo nei giorni avvenire. Ecco le Top News sul Milan che abbiamo analizzato per voi. Dal derby di Milano contro l'Inter in poi, il Milan ha battuto fuori casa il Verona e pareggiato a 'San Siro' contro la Juventus: per il resto, soltanto sconfitte, contro Lazio, Napoli, Udinese e Sassuolo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, le Top News di rassegna: Leao sparito, Allegri speranzoso, Rabiot in bilico

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