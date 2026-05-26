Il Milan potrebbe vendere Leao dopo la disfatta in campionato

Il Milan valuta la cessione di Rafa Leao dopo la sconfitta in campionato. La società sta considerando di mettere in vendita il giocatore, ritenuto tra i principali elementi della rosa. La decisione arriva in seguito ai risultati recenti e alle difficoltà del club. Non ci sono ancora annunci ufficiali, ma l'interesse per il trasferimento è stato segnalato da fonti vicine alla società. Leao, 24 anni, è stato tra i protagonisti principali del team nelle ultime stagioni.

La rivoluzione in corso nel Milan potrebbe coinvolgere anche Rafa Leao, l'attaccante considerato la “stella” del team rossonero. Troppo pochi i 9 gol nel campionato 20252026 appena concluso, così come il rendimento generale del portoghese. Il contratto scade nel 2028 ma, appunto, l'addio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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