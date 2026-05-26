Il Milan si trova in una fase critica, con la squadra ridotta a poche scelte e Ibra come unica certezza. La società ha deciso di avviare una ristrutturazione completa dopo una stagione deludente, coinvolgendo anche l'amministratore delegato. La squadra si presenta con molte lacune e poche risposte sul campo, mentre i tifosi attendono di capire quali cambiamenti porterà questa nuova fase di ricostruzione.

Max Allegri ha trovato uno più risultatista di lui: Gerry Cardinale, fondatore di RedBird Capital Partners, fondo d’investimento proprietario del Milan che nel tardo pomeriggio di ieri ha emesso un comunicato. Si legge: "Il mandato definito dalla proprietà per il Club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A". Obbiettivo fallito. "La deludente sconfitta di ieri sera (domenica ndr) ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile". Non porti risultati? Neppure di corto muso? "Sei fuori!", come direbbe Flavio Briatore. Sul lavoro, gli americani sono spietati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Milan diventa ground zero, si salva solo Ibra. E ora che Diavolo apparirà?

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