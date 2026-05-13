Furlani | player trading plusvalenze e bilancio ok Ma intanto il suo Milan annaspa nella mediocrità

Da pianetamilan.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da quando Giorgio Furlani è diventato amministratore delegato del Milan, il club ha registrato un miglioramento nei conti e nelle operazioni di compravendita di giocatori, con plusvalenze che hanno contribuito al bilancio positivo. Tuttavia, sul campo, la squadra fatica a ottenere risultati di rilievo e si trova in una posizione di mediocrità in campionato. La gestione finanziaria del club si è rafforzata, ma le prestazioni sportive rimangono inferiori alle aspettative.

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Uno che, sui quotidiani sportivi, ci finisce di rado e quando questo accade, se ne parla sempre in termini positivi. Ma è proprio così vero? Andiamo a vedere un attimo cosa è successo da quando Furlani - contestato dai tifosi con una petizione online che ha raggiunto quasi quota 50mila firme e domenica scorsa allo stadio di 'San Siro' - è alla guida del Milan. Furlani, per anni portfolio manager del fondo Elliott, è entrato proprio in quota di Paul e Gordon Singer nel Consiglio d'Amministrazione del Milan nel 2018. Quattro anni più tardi, nel 2022, Furlani è fuoriuscito da Elliott per assumere, a dicembre di quell'anno, il ruolo di amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi al posto di Ivan Gazidis.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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