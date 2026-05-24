Questa mattina, a San Siro, il presidente del club è arrivato per incontrare i dirigenti. Tre giocatori sono stati convocati per un incontro con la società e potrebbero lasciare il team a fine stagione. Nel frattempo, si parla di un possibile addio anche per un ex calciatore che ha lavorato come direttore tecnico. L’ombra di Maldini si fa sentire tra le voci di mercato e le decisioni in corso.

Oggi, domenica 24 maggio 2026, è la giornata più lunga e intensa della stagione del Milan. Il match di questa sera a San Siro contro il Cagliari (ore 20:45) non sancirà soltanto il verdetto definitivo sul pass per la prossima Champions League, ma darà ufficialmente il via a una colossale rifondazione societaria. Dalle ore 08:30 alle 14:30 di oggi, le indiscrezioni e le notizie ufficiali si sono rincorse delineando scenari clamorosi. Ecco il riassunto completo di tutto quello che sta succedendo intorno al mondo rossonero. Le indiscrezioni dei giorni scorsi hanno trovato piena conferma in mattinata: Gerry Cardinale è in arrivo a Milano. Il managing partner del fondo RedBird sbarcherà in Italia per una missione lampo con un unico obiettivo politico: blindare la squadra nel momento più delicato dell'anno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, le Top News della mattina: Cardinale sbarca a San Siro, tre pronti all’addio e l’ombra di Maldini

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CARDINALE: è TEMPO di DECIDERE! -Milan Express con FRANCO ORDINE

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