Bucchioni | Chiarissima la volontà di Gerry Cardinale | cambierà il Milan
Dopo la vittoria contro il Genoa, Enzo Bucchioni ha commentato la situazione del Milan, sottolineando la volontà di Gerry Cardinale di apportare cambiamenti al club. Il giornalista ha evidenziato come questa volontà sia chiara e condivisa. Non sono stati forniti dettagli specifici sui piani futuri o sulle strategie che verranno adottate. La discussione si è concentrata sulle intenzioni di Cardinale e sulla possibile evoluzione della squadra nel prossimo futuro.
Nel momento più difficile della stagione, il Milan ritrova la tanto amata continuità, e lo fa vincendo in un campo (e contesto) molto difficile: contro il Genoa i rossoneri tornano alla vittoria, avvicinandosi sempre di più all'obiettivo Champions League. La squadra allenata da Massimiliano Allegri è scesa in campo con lucidità, restando compatta in più frazioni di gioco. Oltre ai punti, fondamentalissimi, il Milan porta con sé fiducia e consapevolezza, cose fondamentali per affrontare l'ultima gara della stagione. Ma cosa ne pensa Enzo Bucchioni? "Chiarissima la volontà di Gerry Cardinale: cambierà il Milan. La vittoria col Genoa ha riportato i rossoneri in Champions a novanta minuti dalla fine, ma non ha riportato il sereno in società. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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