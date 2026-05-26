Igli Tare, ex direttore sportivo del Milan, ha lasciato il suo ufficio questa mattina a Casa Milan. La decisione è arrivata dopo un cambio ai vertici societari, legato a una ristrutturazione interna annunciata dalla nuova proprietà. Tare si è presentato negli spazi della sede senza rilasciare dichiarazioni. La società non ha comunicato ufficialmente i motivi dell’uscita né i dettagli sulla riorganizzazione. La situazione si inserisce in un più ampio intervento di modifica della struttura dirigenziale.

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© Milanzone.it - Il Milan azzera i vertici societari: Igli Tare svuota l’ufficio a Casa Milan dopo il ribaltone firmato RedBird

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CARDINALE DEVE RESETTARE SOLO COSÌ POTREMO RINASCERE

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