RedBird Capital Partners ha annunciato la fine dell’era di Allegri come allenatore del Milan. La società ha anche comunicato l’addio a Furlani e Igli Tare, dirigenti coinvolti nelle recenti decisioni sportive. La ristrutturazione dell’area sportiva del club si concentra su cambiamenti nel management e nello staff tecnico, seguendo il fallimento della stagione appena conclusa. La comunicazione ufficiale è arrivata nella giornata di lunedì 25 maggio 2026.

La proprietà RedBird Capital Partners ha ufficializzato oggi, lunedì 25 maggio 2026, una profonda ristrutturazione dell’area sportiva del Milan dopo il fallimento della stagione appena conclusa. Il club punta a una riorganizzazione immediata per rispondere al mandato ricevuto, che prevedeva il ritorno in Champions League e la capacità di competere stabilmente ai vertici della Serie A. Il tramonto di un progetto e l’addio dei vertici tecnici. La decisione arriva dopo un percorso stagionale caratterizzato da grandi speranze e bruschi cambiamenti di rotta. Per gran parte dell’annata, i rossoneri sono rimasti stabilmente nelle prime due posizioni del campionato, mantenendo viva la possibilità di lottare per lo Scudetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan, rivoluzione RedBird: addio Allegri, Furlani e Igli Tare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RIVOLUZIONE MILAN: Cedo Leao, prendo 5 CAMPIONI e ci avanzano 66 Milioni in cassa!

Notizie e thread social correlati

Milan, l’effetto Allegri potrebbe frenare l’addio di Igli TareIl futuro di Igli Tare potrebbe essere influenzato dalla conferma di Allegri come allenatore del Milan.

Il Milan caccia tutti: via Allegri, Tare, Furlani, Moncada. Redbird: "Fallimento inequivocabile"Il club ha deciso di licenziare l’allenatore e tre dirigenti, tra cui il direttore generale e altri responsabili del settore sportivo.

Temi più discussi: Milan, Furlani verso l'addio. Così Cardinale ridisegna il club: Tare a rischio, il ruolo chiave di Calvelli; Milan, vertice a Londra tra Cardinale e la dirigenza: via alla rivoluzione, Furlani in discussione. Saluta Tare; BREAKING – Milan, rivoluzione in dirigenza: Cardinale ha preso una decisione su Tare; Altro che addio al Diavolo: la mossa segreta di Tare che gela la stampa e ribalta Casa Milan.

Parte la rivoluzione del #Milan: attraverso un comunicato i rossoneri hanno annunciato l’addio di Massimiliano #Allegri, del ds Igli Tare, l’ad Giorgio Furlani e del dt Geoffrey Moncada Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla propri x.com

Milan, è rivoluzione shock: addio ad Allegri, Tare, Moncada e Furlani. Il comunicato ufficialeQuesto il comunicato ufficiale del Milan, che certifica la rivoluzione totale in vista della prossima stagione: Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il Clu ... corrieredellosport.it

Rivoluzione Milan: Allegri, Tare e Furlani verso l'addio. Ibra e Calvelli stanno già cercando un nuovo ad e un nuovo dsLa nuova rivoluzione rossonera è partita: in uscita Allegri, Tare e Furlani. Ibra e Calvelli alla ricerca di nuovo ad e di un nuovo ds ... milannews.it