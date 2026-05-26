Un albergatore toscano ha confermato una prenotazione a una turista israeliana con una condizione: che si dissociasse dalle politiche del governo Netanyahu. Il messaggio inviato alla turista includeva l’indicazione che sarebbe stata accettata solo se avesse espresso dissenso verso il primo ministro israeliano. La comunicazione ha generato polemiche e reazioni di condanna, ma l’albergatore ha confermato la sua posizione senza ulteriori commenti.

È bufera su un albergatore toscano che ha confermato la prenotazione a una turista israeliana a patto che quest’ultima prendesse le distanze dalle politiche del governo Netanyahu. La vicenda è stata raccontata da alcuni media israeliani e rilanciata sui social dalla pagina “Noi che amiamo Israele”. Secondo quanto ricostruito, una turista israeliana aveva prenotato su Booking.com un soggiorno in Toscana con la sua famiglia presso l’agriturismo “Le Cantine”. Pietro Del Zanna, gestore della struttura, ha scritto attraverso la piattaforma di non essere “antisemita” specificando, però, di non riuscire “a far finta di niente” rispetto all’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il messaggio di un albergatore toscano a una turista israeliana: “Sei la benvenuta se dissenti da Netanyahu”

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