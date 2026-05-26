Il Marefestival Salina festeggia 15 anni con un cast stellare
Il Marefestival Salina celebra 15 anni con un cast che include il maestro Giancarlo Giannini, le attrici Cristiana Capotondi, Chiara Francini e Aurora Quattrocchi, e la madrina Maria Grazia Cucinotta, presente fin dalla prima edizione. Sono inoltre previsti la presenza del regista Marco Risi, del sassofonista jazz Nat Minutoli e di Gerardo Ferrara, controfigura nel film “Il Postino”.
Il maestro Giancarlo Giannini, gli attori Cristiana Capotondi, Chiara Francini, Aurora Quattrocchi, Corinne Cléry, Vincenzo Ferrera, il regista Marco Risi, Maria Grazia Cucinotta (madrina fin dalla prima edizione), il sassofonista jazz Nat Minutoli, Gerardo Ferrara (controfigura de “Il Postino”). 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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