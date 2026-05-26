Il Marefestival Salina festeggia 15 anni con un cast stellare

Notizia in breve

Il Marefestival Salina celebra 15 anni con un cast che include il maestro Giancarlo Giannini, le attrici Cristiana Capotondi, Chiara Francini e Aurora Quattrocchi, e la madrina Maria Grazia Cucinotta, presente fin dalla prima edizione. Sono inoltre previsti la presenza del regista Marco Risi, del sassofonista jazz Nat Minutoli e di Gerardo Ferrara, controfigura nel film “Il Postino”.