Il Manifesto dell' educazione finanziaria di Starting Finance continua a crescere | nuove adesioni tra i protagonisti di settore

A un anno dal lancio, il Manifesto dell'educazione finanziaria di Starting Finance ha raccolto nuove adesioni tra professionisti del settore. Il documento, rivolto a promuovere l'alfabetizzazione economico-finanziaria, continua a espandersi con l'ingresso di ulteriori attori coinvolti. Nessuna indicazione è stata fornita sui nomi o le organizzazioni che hanno aderito di recente. La crescita del manifesto si traduce in un rafforzamento delle iniziative di educazione finanziaria promosse dall'organizzazione.

Il Manifesto nasce con l’obiettivo di promuovere una maggiore cultura economico-finanziaria come strumento di libertà individuale e crescita collettiva. Il documento raccoglie infatti i principi che da sempre guidano la mission di Starting Finance, media company leader in Italia nell’informazione e nella formazione per i giovani sui temi dell’economia: rendere la conoscenza finanziaria accessibile a tutti, favorire una comunicazione chiara e indipendente e valorizzare la formazione continua come leva per compiere scelte più consapevoli, nella vita personale così come in quella professionale. Una sfida, questa, che diventa sempre più urgente. Secondo i dati dell’Osservatorio Edufin-Index, il livello medio di alfabetizzazione finanziaria in Italia si attesta a 56 punti su 100, al di sotto della soglia minima di sufficienza fissata a 60. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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The 2026 Wealth Manifesto: Charlie Mungers Exact 3-Year Plan Starting from Zero

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