Innovazione e giovani protagonisti dell’educazione finanziaria con il primo Hackathon NEXT di Banca Territori del Monviso e Devpunks

Lo scorso 11 aprile, presso le OGR Tech di Torino, si è svolto il primo Hackathon NEXT, un evento dedicato all’innovazione e ai giovani nel campo dell’educazione finanziaria. L’iniziativa è stata promossa da una banca locale in collaborazione con un’associazione specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali. Durante la giornata, i partecipanti hanno lavorato su progetti innovativi legati al settore finanziario, confrontandosi in un contest a squadre.

Si è svolto sabato 11 aprile presso le OGR Tech (Officine Grandi Riparazioni di Torino) il primo Hackathon NEXT promosso da Banca Territori del Monviso in collaborazione con Devpunks. L’iniziativa, denominata Punkathon, ha coinvolto una cinquantina di giovani sviluppatori, studenti e.🔗 Leggi su Torinotoday.it Banca Territori del Monviso lancia il primo Hackathon NEXT: buoni fino a 1.000 euro per i primi classificatiSabato 11 aprile le Ogr Tech di Torino ospiteranno il primo Hackathon Next, una competizione tecnologica organizzata da banca Territori del Monviso... Educazione finanziaria e giovani: rinnovata la collaborazione tra Banca di Piacenza e FeduFOltre 320 studenti coinvolti nei percorsi educativi realizzati dall’istituto di credito in collaborazione con la Fondazione per l’Educazione...