Dopo diversi anni alla guida del club, l’allenatore catalano ha deciso di lasciare il Manchester City. In tutto ha conquistato 20 trofei con la squadra e il suo contratto prevedeva un compenso complessivo superiore ai 200 milioni di euro. La notizia è stata diffusa attraverso un video pubblicato sui social media, in cui l’allenatore ha comunicato ufficialmente la sua decisione di interrompere il suo percorso con il club.

L’era di Pep Guardiola al Manchester City si è ufficialmente conclusa. L’allenatore catalano ha annunciato il suo addio con un commovente video sui social. Si chiude così uno dei binomi più vincenti e costosi della storia del calcio europeo. Dal suo arrivo nel 2016, Guardiola ha trasformato il club inglese in una potenza sportiva e finanziaria, conquistando trofei in Inghilterra e in Europa e contribuendo alla crescita globale del marchio City. Nel corso di dieci stagioni, Guardiola ha portato il Manchester City a vincere 20 trofei ufficiali, numeri che hanno consolidato il club tra le società più forti e ricche del panorama calcistico internazionale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Pep Guardiola lascia il Manchester City, 20 trofei e oltre 200 milioni di euro di stipendio

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