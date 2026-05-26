Il Manchester City fa di Enzo Fernandez il suo obiettivo estivo principale

Il Manchester City ha puntato Enzo Fernandez come obiettivo principale per il mercato estivo. La società ha avviato i contatti con il suo club attuale e sta valutando l'offerta. Fernandez, centrocampista, è attualmente in forza a un club di Premier League. La trattativa si concentra sulla possibile cessione, con il City che prepara un'offerta importante. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, ma le trattative sono in corso.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Secondo quanto riferito, il Manchester City sta facendo del centrocampista del Chelsea Enzo Fernández uno dei suoi obiettivi principali per la finestra di mercato estiva, con l’outlet spagnolo Fichajes che sostiene che l’argentino è salito in cima alla rosa dei candidati del City. La storia ha attirato particolare attenzione perché il City si sta avviando verso una nuova era dopo la partenza di Pep Guardiola, con notizie che suggeriscono che Enzo Maresca dovrebbe subentrare all’Etihad. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Ciò naturalmente alimenta le voci su Fernández, perché Maresca ha lavorato con lui al Chelsea e si dice che abbia un forte rapporto con il centrocampista. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Manchester City are considering Enzo Fernandez as a midfield option this summer.

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