Il Chelsea ha raggiunto la finale di FA Cup dopo la rete decisiva di Enzo Fernández contro il Leeds. La sfida si svolgerà contro il Manchester City, che ha superato il proprio avversario in semifinale. La partita si giocherà tra le due squadre che si contenderanno il trofeo nella prossima finale della competizione. La data e i dettagli dell'incontro sono stati annunciati dagli organizzatori.

Lukaku, scoppia il caso a Napoli: un’altra rottura nella turbolenta carriera del belga. Tra gelo e ‘tradimenti’ Zanotti strega mezza Europa: tre big estere sulle tracce dell’ex Inter, ecco dove potrebbe giocare nella prossima stagione Calciomercato Inter: Frattesi lascerà i nerazzurri in estate! Decisione presa, ma può rimanere in Serie A. Quali club possono prenderlo Sassuolo, Carnevali cambia le carte in tavola: «Non è detto che dobbiamo cedere Muharemovic, con alcuni club non abbiamo ancora parlato! Grosso può ambire a grandi club» Chivu analizza nel post gara: «Inchiesta? Sono pagato per allenare. Diamo onore al Torino che non ha mai mollato e poteva anche andare in vantaggio» Infortunio Rovella, obiettivo Coppa Italia: il centrocampista accelera il recupero.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Chelsea in finale di FA Cup: Enzo Fernández decide il Leeds, ora sfida al Manchester City

Notizie correlate

Chelsea – Leeds United 1-0: Enzo guida i Blues alla finale di FA Cup2026-04-26 18:01:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: La prima partita del Chelsea...

Leggi anche: Il Chelsea non brilla ma piega il Leeds e raggiunge il City in finale di FA Cup

Approfondimenti e contenuti

Chelsea in finale di FA Cup: Enzo Fernandez stende il Leeds, sarà sfida al Manchester CityDurante la gestione Rosenior era stato sospeso dai Blues ed era stato costretto a saltare i quarti di finale di FA Cup contro il Port Vale (4 aprile) e la sfida di Premier League con il Manchester ... calciomercato.com

FA Cup, il Chelsea batte il Leeds 1-0: la finale sarà contro il Manchester CityAl Chelsea basta un gol di Enzo Fernandez al 23' per vincere 1-0 contro il Leeds e guadagnarsi la finale di FA Cup, in programma il 16 maggio a Wembley contro il Manchester City CHELSEA (4-2-3-1) ... sport.sky.it