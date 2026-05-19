Cerealia 2026 al Salinas un incontro sul ruolo delle donne nel mondo agrario
Durante Cerealia 2026, il festival internazionale dedicato a cultura, alimentazione, ambiente e identità collettive, si terrà un incontro organizzato da “ComeUnaMarea APS” e dal Rete Festival Cerealia in Sicilia. L’appuntamento sarà focalizzato sul ruolo delle donne nel settore agrario. La manifestazione si svolge presso il Salinas e mira a discutere tematiche legate alla presenza femminile nel mondo agricolo. L’iniziativa fa parte di una serie di eventi promossi nel contesto del festival.
Nell’ambito di Cerealia 2026, festival culturale internazionale dedicato ai temi della cultura, dell’alimentazione, dell’ambiente e delle identità collettive, “ComeUnaMarea APS”, Ente Rete Festival Cerealia e coordinatore delle attività in Sicilia, propone un appuntamento sul ruolo delle donne. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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