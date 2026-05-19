Cerealia 2026 al Salinas un incontro sul ruolo delle donne nel mondo agrario

Durante Cerealia 2026, il festival internazionale dedicato a cultura, alimentazione, ambiente e identità collettive, si terrà un incontro organizzato da “ComeUnaMarea APS” e dal Rete Festival Cerealia in Sicilia. L’appuntamento sarà focalizzato sul ruolo delle donne nel settore agrario. La manifestazione si svolge presso il Salinas e mira a discutere tematiche legate alla presenza femminile nel mondo agricolo. L’iniziativa fa parte di una serie di eventi promossi nel contesto del festival.

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