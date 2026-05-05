Rapporto tra sviluppo tecnologico e valori cristiani | incontro al Seminario Arcivescovile

Sabato 9 maggio alle 9:30 si svolgerà un incontro presso il Seminario Arcivescovile di Reggio Calabria, dedicato al rapporto tra sviluppo tecnologico e valori cristiani. L’evento mira a esplorare come le innovazioni tecnologiche si collegano alle convinzioni religiose, coinvolgendo esperti e rappresentanti della comunità ecclesiastica. La discussione si concentrerà su come le tecnologie influenzano la vita quotidiana e i principi morali secondo la tradizione cristiana.