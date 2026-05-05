Rapporto tra sviluppo tecnologico e valori cristiani | incontro al Seminario Arcivescovile
Sabato 9 maggio alle 9:30 si svolgerà un incontro presso il Seminario Arcivescovile di Reggio Calabria, dedicato al rapporto tra sviluppo tecnologico e valori cristiani. L’evento mira a esplorare come le innovazioni tecnologiche si collegano alle convinzioni religiose, coinvolgendo esperti e rappresentanti della comunità ecclesiastica. La discussione si concentrerà su come le tecnologie influenzano la vita quotidiana e i principi morali secondo la tradizione cristiana.
Si terrà sabato 9 maggio, alle ore 9,30, presso il Seminario Arcivescovile di Reggio Calabria, un importante momento di riflessione dedicato al rapporto tra sviluppo tecnologico e valori cristiani. L’iniziativa, promossa dall’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme – Delegazione di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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