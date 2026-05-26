Il leader della corsa ha dichiarato che la gara non è ancora conclusa. Oggi si disputa la 16ª tappa, da Bellinzona a Carì, lunga 113 km e caratterizzata da un percorso breve ma impegnativo. I corridori affrontano una giornata cruciale prima delle fasi decisive. I ciclisti sono pronti a dare il massimo in questa tappa, che potrebbe influenzare significativamente la classifica finale. Dopo il giorno di riposo, tutto può ancora succedere.

Siamo alle battute finali di un Giro che attende il coup de théâtre. Ieri il giorno di riposo, oggi la 16ª tappa, da Bellinzona a Carì (113 km), tappa breve ma intensa. «Il Giro? È più divertente di quanto pensassi», assicura il danese Vingegaard che precede il portoghese Eulalio di 2'26 e l'austriaco Gall di 2'50. Il nostro Pellizzari è 6° a 4'22. «Corsa finita? Assolutamente no, può succedere di tutto: posso avere una giornata storta, cadere, ammalarmi non si sa mai». Sogni da realizzare? «Ora ho la maglia rosa e voglio anche provare a vincere una tappa con la maglia. E poi amo i vini italiani, in particolare i bianchi. Finora ho raccolto zero bottiglie, quindi non sta andando benissimo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il leader Vingegaard: "La corsa non è finita"

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