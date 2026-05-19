Ganna favorito nella cronometro Vingegaard bracca il leader Eulalio

Da lanazione.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due giorni di riposo, il Giro d’Italia si sposta a Massa per una cronometro di 42 km che potrebbe cambiare gli equilibri in classifica. Tra i favoriti c’è il corridore che si distingue nelle prove contro il tempo, mentre un altro atleta si avvicina al leader della generale. La tappa si svolge su un percorso pianeggiante e si prevede che le prestazioni degli atleti possano influenzare significativamente la posizione finale.

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Dopo la seconda giornata di riposo, il Giro d’Italia arriva a Massa con una tappa a cronometro di 42 km destinata a modificare ancora la classifica generale. L’ultima tappa, con arrivo al Corno alle Scale, è stata vinta dal danese Jonas Vingegaard, il grande favorito della corsa rosa, che ha ridotto ulteriormente il suo distacco dal leader della classifica, Afonso Eulalio: con le ultime due vittorie in salita, Vingegaard è secondo a 2’24“ dalla vetta. Seguono Felix Gall a 2’59“, Hindley a 4’32“ e Scaroni a 4’43“. E’ certo che Vingegaard, più a suo agio nelle cronometro rispetto a Eulalio, proverà a prendere altri secondi preziosi. Da seguire, in chiave classifica generale, anche le prove di Thymen Arensman, Felix Gall, Jai Hindley e Giulio Pellizzari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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