Parigi-Nizza 2026 la INEOS trionfa nella cronosquadre Ayuso nuovo leader Vingegaard si difende

Nella terza tappa della Parigi-Nizza 2026, la squadra INEOS Grenardiers si è aggiudicata la cronosquadre, portando il britannico Ayuso in testa alla classifica generale. Vingegaard si è difeso e ha mantenuto la posizione, mentre i corridori si sono sfidati lungo il percorso. La gara ha visto un’ampia partecipazione di team e atleti, con tempi e strategie che hanno caratterizzato l’evento.

La INEOS Grenardiers vince l'attesa cronosquadra della terza tappa della Parigi-Nizza 2026. La formazione britannica con capitano Oscar Onley, ma con presenti anche possibili uomini di classifica come lo spagnolo Carlos Rodriguez ed il francese Kevin Vauquelin ha chiuso con il tempo di 26'40"16 con una velocità media di 52,757 kmh, terminando al primo posto sul traguardo di Pouilly-sur-Loire dopo i 23,5 km con partenza da Cosne-Cours-sur-Loire. Ci si aspettava soprattutto un duello tra la Visma Lease a Bike di Jonas Vingegaard e la Lidl-Trek di Juan Ayuso, ma solo quest'ultima non ha veramente deluso le aspettative, terminando al secondo posto ad appena due secondi dalla INEOS.