Oltre la metà degli occupati nel settore terziario lavora con contratti precari, segnando una vera e propria emergenza. Il lavoro povero si è trasformato da situazione marginale a sistema diffuso, evidenziando una frattura strutturale nel mercato del lavoro. Questa condizione riguarda soprattutto il settore dei servizi, dove la precarietà si approfondisce e coinvolge un numero crescente di lavoratori.

Roma, 26 maggio 2026 – Il lavoro povero nel terziario non è più un’anomalia ai margini del mercato, ma il segnale di una frattura strutturale. Commercio, turismo e servizi rappresentano il principale serbatoio occupazionale del Paese, con quasi 5 milioni di lavoratrici e lavoratori, ma proprio in questi comparti si concentrano salari insufficienti, part time involontario, contratti discontinui, dumping e frammentazione contrattuale. I numeri diffusi dalla Uiltucs al XIII congresso nazionale, “Vite che contano”, al Lingotto di Torino, fotografano una situazione particolarmente critica nel turismo. Oltre la metà degli occupati è precaria, quota che sale al 62,8% tra gli under 35. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il lavoro povero diventa sistema, emergenza nel terziario: oltre la metà degli occupati è precaria

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