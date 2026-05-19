Friuli | la ristorazione vola con un +62% di occupati nel terziario

In Friuli, il settore della ristorazione ha registrato un aumento del 62% degli occupati nel terziario negli ultimi anni. Si stanno valutando gli effetti del nuovo Codice regionale sulla gestione e l’attività dei ristoratori. Allo stesso tempo, sono state messe a disposizione risorse finanziarie dedicate ai bandi per il triennio 2026-2028. Questi interventi mirano a sostenere lo sviluppo e la crescita delle imprese nel settore della ristorazione della regione.

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?? Punti chiave Come influenzerà il nuovo Codice regionale l'operatività dei ristoratori? Quali risorse concrete sono destinate ai bandi per il triennio 2026-2028? Perché la ristorazione è diventata un presidio fondamentale per la sicurezza? Come verranno utilizzati i primi 3 milioni del nuovo Fondo Turismo??? In Breve Settore ristorazione cresciuto del 9% nell'ultimo decennio secondo i dati Nomisma. Flussi turistici in Friuli Venezia Giulia previsti a 11 milioni nel 2025. Nuovo Codice . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Friuli: la ristorazione vola con un +62% di occupati nel terziario ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Abruzzo: occupazione al 62,4%, il mercato del lavoro vola nel 2025? Cosa sapere L'Abruzzo registra un tasso di occupazione al 62,4% con 512mila lavoratori nel 2025. Monselice: la logistica vola del 618%, calano i posti nella ristorazione? Cosa scoprirai Come può la logistica crescere così tanto mentre la ristorazione cala? Perché la disoccupazione aumenta nonostante il boom di nuovi... Scuola e Pace: Rondine Cittadella della Pace, lanciato a Udine il percorso educativo Una Rondine vola in FriuliSi è svolto oggi, presso la sede della Fondazione Friuli a Udine, l’evento Una Rondine vola in Friuli, iniziativa promossa da Rondine Cittadella della Pace in collaborazione con le scuole del ... agensir.it Grande partecipazione a Una Rondine vola in FriuliArezzo, 23 marzo 2026 – Si è svolto con ampia partecipazione oggi lunedì 23 marzo, presso la sede della Fondazione Friuli a Udine, l’evento Una Rondine vola in Friuli, iniziativa promossa da Rondine ... lanazione.it