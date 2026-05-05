A Fermo, il 36,4% degli occupati ha più di 50 anni, una percentuale tra le più alte della regione. La situazione solleva domande sulle sfide delle piccole imprese nel mantenere la forza lavoro senza un adeguato ricambio generazionale. La provincia presenta un’età media superiore rispetto a Macerata e Ancona, riflettendo differenze demografiche che influenzano il mercato del lavoro locale.

? Cosa scoprirai Come faranno le piccole imprese a sopravvivere senza ricambio generazionale?. Perché il Fermano ha un'età media superiore a Macerata e Ancona?. Quali settori produttivi rischiano la desertificazione a causa degli over 50?. Come influisce l'invecchiamento dei lavoratori sulla digitalizzazione delle aziende locali?.? In Breve Fermo ha l'età media dei dipendenti privati di 43,09 anni, superando Macerata e Ancona.. Cgia di Mestre rileva crescite del 372% per la fascia 60-64 anni nel Fermano.. Settori edilizia e trasporti rischiano desertificazione industriale per mancanza di ricambio generazionale.. L'età media dei lavoratori privati è salita a 42 anni rispetto al 2008.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fermo, l’allarme del lavoro: il 36,4% degli occupati ha oltre 50 anni

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