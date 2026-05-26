Il killer di Boiocchi ha dichiarato di aver sparato per una cifra di 15.000 euro, affermando di non conoscere la vittima. Durante l'interrogatorio, ha spiegato di aver creduto nell'amicizia e nella fratellanza quando ha iniziato a gestire la curva, ma poi sono subentrati il denaro e il potere, portandolo a una spirale di violenza.

«Quando ho preso in mano la gestione della Curva credevo nell'amicizia, nella fratellanza e poi sono subentrati il denaro, il potere e sono finito in una spirale di violenza. Mi interessava solo tenere il comando contro chiunque volesse portarmi via il predominio, ero entrato in guerra e così facendo ho messo in pericolo tutti, la mia famiglia»: è il giorno dell'esame dell'imputato e pentito Andrea Beretta, ex capo ultrà dell'Inter, al processo per l'omicidio di Vittorio Boiocchi. Il giorno della resa dei conti, in un'aula di Tribunale davanti alla Corte d'assise di Milano, per il gruppo di ex compagni di Curva accusati del delitto premeditato e con aggravante mafiosa: mandante, organizzatori ed esecutori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il killer di Boiocchi: "Sparai per 15mila euro, neanche lo conoscevo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Omicidio Boiocchi, il killer confessa: “L’ho ucciso e neanche lo conoscevo”Un uomo ha confessato di aver ucciso lo storico capo ultras dell’Inter, avvenuto il 29 ottobre 2022.

Omicidio capo ultrà Boiocchi, la confessione di Daniel D’Alessandro: “L’ho ucciso per 15mila euro, non lo conoscevo”In tribunale, Daniel D’Alessandro ha confessato di aver ucciso il capo ultrà Vittorio Boiocchi, dichiarando di averlo fatto per 15mila euro e di non...

Temi più discussi: Ho ucciso Vittorio Boiocchi per 15mila euro: confessa il killer del capo ultrà; Omicidio Boiocchi, il killer confessa in aula: L'ho ucciso io e neanche lo conoscevo; Il sicario di Boiocchi confessa in aula: Ho ucciso per 15-16mila euro. Beretta: Era una guerra; Curva Nord e omicidi, alla sbarra la stagione di sangue ultras. Beretta: Giravo armato, ero entrato in guerra.

Il killer di Boiocchi: Sparai per 15mila euro, neanche lo conoscevoQuando ho preso in mano la gestione della Curva credevo nell'amicizia, nella fratellanza e poi sono subentrati il denaro, il potere e sono finito in una spirale di violenza. Mi interessava solo tener ... ilgiornale.it

Complimenti all' @Agenzia_Ansa che nel dare aggiornamenti sul tifoso probabilmente vittima di un lacrimogeno (si, si, stanno dando la notizia della bottiglia) nel mezzo inserisce i criminali organizzati che gestivano la curva dell'inter senza mai menzionarla, x.com

Il capo ultrà interista Boiocchi ucciso per 15mila euro. La confessione del killer: Me li hanno promessi e li ho presi, non sapevo nemmeno chi fosseDaniel D’Alessandro parla davanti alla corte presieduta da Antonella Bertoja. L’imputato ha detto anche di essere dipendente dalla cocaina e ha chiesto scusa ai familiari ... ilgiorno.it