Un uomo ha confessato di aver ucciso lo storico capo ultras dell’Inter, avvenuto il 29 ottobre 2022. La confessione è arrivata dopo mesi di indagini, durante le quali il sospettato ha dichiarato di aver commesso il delitto senza conoscere la vittima. La polizia ha reso noto che l’indagato ha riconosciuto di essere l’autore dell’omicidio. Le autorità stanno procedendo con le verifiche e le analisi del caso.

“Quando stava entrando nel palazzo, purtroppo esplosi i colpi. Lo feci per 15-16mila euro, facevo tutto quello che mi chiedeva Marco Ferdico, ero dipendente dalla cocaina. Chiedo scusa alla famiglia,nemmeno lo conoscevo“. A parlare è Daniel D’Alessandro, uno degli imputati nel processo a Milano perl’omicidio di Vittorio Boiocchi, storicocapo ultrasdell’Inter, avvenuto il 29 ottobre 2022. La confessione è avvenuta in aula, mentre l’uomo rendeva dichiarazioni spontanee. Prima di lui, nel corso delle indagini, avevano ammesso le loro colpe anche altri imputati, tra cui il collaboratore di giustizia ed ex capo della curva Nord nerazzurraAndrea Beretta, mandante del delitto, eMarco Ferdico, ex del direttivo della Nord e“organizzatore” dell’agguato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Omicidio Boiocchi, il killer confessa: “L’ho ucciso e neanche lo conoscevo”

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