Omicidio capo ultrà Boiocchi la confessione di Daniel D'Alessandro | L'ho ucciso per 15mila euro non lo conoscevo

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In tribunale, Daniel D’Alessandro ha confessato di aver ucciso il capo ultrà Vittorio Boiocchi, dichiarando di averlo fatto per 15mila euro e di non conoscerlo. Ha aggiunto di aver agito sotto richiesta di una persona chiamata Ferdico e di essere dipendente dalla cocaina. La confessione è avvenuta in modo spontaneo durante l’udienza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In aula Daniel "Bellebuono" D'Alessandro ha confessato l'omicidio del capo ultrà Vittorio Boiocchi con dichiarazioni spontanee: "L'ho ucciso per 15mila euro, facevo tutto quello che mi chiedeva Ferdico, ero dipendente dalla cocaina". 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

L'omicidio del capo ultrà Boiocchi. D'Alessandro: "L'ho ucciso io e neanche lo conoscevo"Un uomo ha confessato di aver ucciso il capo ultrà, affermando di non conoscerlo.

Leggi anche: Omicidio Boiocchi, il killer confessa: “L’ho ucciso e neanche lo conoscevo”

Temi più discussi: Licensable picture: Milano, Marco Ferdico in tribunale per il processo sull'omicidio del capo ultrà Vittorio Boiocchi; Omicidio capo ultrà Boiocchi, 'l'ho ucciso io e neanche lo conoscevo'; Licensable picture: Milano, Marco Ferdico in tribunale per il processo sull'omicidio del capo ultrà Vittorio Boiocchi; F1, Panis: 'Antonelli può diventare leggenda come Senna o Schumacher'.

Omicidio Boiocchi, confessione in aula. Ho ucciso io il capo ultrà dell'InterL'ammissione durante il processo da parte di Daniel D'Alessandro, uno degli imputati per il delitto del 29 ottobre 2022 ... avvenire.it

Omicidio Boiocchi, confessa uno degli imputati: L'ho ucciso e neanche lo conoscevoLeggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio Boiocchi, confessa uno degli imputati: 'L'ho ucciso e neanche lo conoscevo' ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web