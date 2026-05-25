Omicidio capo ultrà Boiocchi la confessione di Daniel D'Alessandro | L'ho ucciso per 15mila euro non lo conoscevo
In tribunale, Daniel D’Alessandro ha confessato di aver ucciso il capo ultrà Vittorio Boiocchi, dichiarando di averlo fatto per 15mila euro e di non conoscerlo. Ha aggiunto di aver agito sotto richiesta di una persona chiamata Ferdico e di essere dipendente dalla cocaina. La confessione è avvenuta in modo spontaneo durante l’udienza.
In aula Daniel "Bellebuono" D'Alessandro ha confessato l'omicidio del capo ultrà Vittorio Boiocchi con dichiarazioni spontanee: "L'ho ucciso per 15mila euro, facevo tutto quello che mi chiedeva Ferdico, ero dipendente dalla cocaina". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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