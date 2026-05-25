Omicidio capo ultrà Boiocchi la confessione di Daniel D'Alessandro | L'ho ucciso per 15mila euro non lo conoscevo

Notizia in breve

In tribunale, Daniel D’Alessandro ha confessato di aver ucciso il capo ultrà Vittorio Boiocchi, dichiarando di averlo fatto per 15mila euro e di non conoscerlo. Ha aggiunto di aver agito sotto richiesta di una persona chiamata Ferdico e di essere dipendente dalla cocaina. La confessione è avvenuta in modo spontaneo durante l’udienza.