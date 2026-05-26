Il gusto? Si forma prima della nascita | ecco cosa è importante sapere

I gusti alimentari si formano già nel ventre materno. Durante la gravidanza, il feto entra in contatto con i sapori dei cibi consumati dalla madre, grazie ai liquidi amniotici. Una dieta ricca di vegetali e varia potrebbe influenzare le preferenze future del bambino. Non ci sono ancora prove definitive, ma si suggerisce che l'esposizione precoce ai diversi sapori possa avere un ruolo nello sviluppo delle preferenze alimentari.

I gusti in fatto di cibo hanno origini lontane: iniziano infatti a plasmarsi già nel ventre materno. E questo offre un’indicazione interessante per i futuri genitori: una dieta variegata e ricca di vegetali durante la gravidanza potrebbe aiutare i bambini a familiarizzare con alcuni sapori prima. 🔗 Leggi su Today.it

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