L'Inps ha annunciato l'avvio dei controlli sui pensionati italiani che vivono all'estero. Le verifiche riguardano le pensioni percepite dai cittadini italiani fuori dal paese e coinvolgono procedure di controllo e scadenze specifiche. Sono state introdotte anche alcune novità per quanto riguarda le modalità di verifica e le tempistiche. Le operazioni sono in programma nelle prossime settimane.

Stanno per cominciare i grandi controlli dell' Inps sui pensionati italiani che risiedono all'estero. Le verifiche partiranno il prossimo 20 marzo e si preannuncia un lavoro molto complesso, dato che sono moltissimi i nostri connazionali che hanno deciso di trasferirsi altrove. La prima fase consisterà nell'accertare che il pensionato sia ancora in vita e che l'assegno venga recepito proprio da luilei e da nessun altro. Si tratta di un punto molto importante, perché in caso di mancata risposta o ritardo la pensione potrebbe essere sospesa. Ad occuparsi dei controlli è Citibank, che ha il compito di comunicare con tutti gli italiani residenti in Paesi lontani dall'Italia, come altre Nazioni europee, le Americhe, l'Asia o l'estremo oriente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Al via i controlli sulle pensioni all'estero, ecco cosa è importante sapere: i rischi, le scadenze e le novità

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