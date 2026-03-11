La Juventus sta seguendo da vicino la situazione di un difensore argentino in scadenza di contratto e interessa alla società per rinforzare la linea difensiva. La dirigenza bianconera sta accelerando i passi per portarlo a Torino, cercando di superare la concorrenza di altri club europei. Al momento, non ci sono ancora conferme ufficiali sul possibile accordo.

Senesi Juventus, la dirigenza accelera per blindare il centrale difensivo in scadenza di contratto superando la folta concorrenza europea. La Juventus continua a lavorare incessantemente per rinforzare il pacchetto arretrato in vista della successiva stagione sportiva. L’attenzione della dirigenza si è focalizzata sulle grandissime occasioni internazionali offerte dal mercato degli svincolati. Al centro delle cronache spicca il profilo di Marcos Senesi, attualmente in forza al Bournemouth. Il suo costante rendimento espresso sul prato verde ha attirato l’attenzione di innumerevoli club europei e persino del commissario tecnico Lionel Scaloni, che sta valutando attentamente una sua possibile convocazione con la maglia dell’ Argentina per il prossimo prestigioso Mondiale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Senesi Juventus, dall’Argentina: i bianconeri alzano il pressing per il centrale, cosa filtra sul possibile colpo a parametro zero

Dall'Argentina: la Juve fa sul serio per Senesi, ma c'è una folta concorrenzaLa Juventus continua a monitorare con grande attenzione Marcos Senesi, difensore argentino del Bournemouth che si sta mettendo in grande evidenza nel corso di questa stagione. Le ... tuttojuve.com

Juventus su Senesi, in Argentina confermano e parlano di una folta concorrenzaDa oramai diverse settimane la Juventus ha messo gli occhi su Marcos Senesi, difensore argentino di proprietà del Bournemouth che si sta mettendo. tuttomercatoweb.com

