Durante un’intervista a RSI Sport, il centrocampista ha confermato che il suo contratto con il club emiliano scadrà a breve e ha aggiunto che al momento non ci sono decisioni prese riguardo al futuro. La sua situazione contrattuale resta da definire, mentre si concentra sulla prossima stagione. Il giocatore ha anche parlato della sua esperienza e del rapporto con il nuovo allenatore.

Nel corso di un’intervista a RSI Sport, Remo Freuler ha dichiarato: “Il mio contratto a Bologna è in scadenza, vedremo cosa succederà”. Lo svizzero è ben noto a Gasperini e, con un futuro ancora incerto, potrebbe rivelarsi una soluzione d’esperienza in una Roma giovane. Freuler si allontana da Bologna? La Roma osserva. Non è un segreto che Remo Freuler nutra stima per Gasperini. Appena arrivato a Bologna, nel 2023, ai microfoni di Sport Mediaset dichiarò: “Non capisco chi parla male di Gasperini. Senza di lui l’Atalanta è niente”. Oggi, quasi 3 anni dopo, l’avventura dello svizzero al Bologna potrebbe essere giunta al capolinea. Se il suo contratto non dovesse essere rinnovato, vari club sarebbero alla finestra, tra questi anche la Roma del suo vecchio allenatore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Freuler-Roma, Gasperini riparte da chi conosce già il suo calcio

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