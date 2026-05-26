I pullman con i giocatori del Como sono stati fotografati mentre attraversano la città in serata, festeggiando la qualificazione in Champions League. Le immagini mostrano i veicoli decorati e i tifosi radunati lungo il percorso. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, e le immagini ritraggono il convoglio che si muove tra le strade illuminate. La celebrazione si svolge senza incidenti o interventi delle forze dell’ordine.

Il giro dei pullman con a bordo i giocatori del Como in festa per la qualificazione in Champions League. Le immagini serali (video di Iacopo Altobelli). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il giro dei pullman a Como per la Champions League: le immagini serali

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