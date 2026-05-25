Roma e Como si sono qualificate per la Champions League, assicurandosi premi in denaro ufficiali dalla UEFA. La federazione europea distribuisce fondi ai club classificati tra le prime quattro in Italia. La Serie A ha registrato ricavi complessivi legati alla partecipazione, senza specificare cifre. La qualificazione al torneo continentale comporta un incremento di risorse economiche per le squadre coinvolte.

La volata per l’accesso alla prossima Champions League si è ufficialmente conclusa con i verdetti del campo che hanno premiato la Roma e il Como, capaci di assicurarsi un piazzamento tra le prime quattro della classe e di garantirsi i ricchi premi in denaro stanziati dalla federazione europea. Secondo i dati e le stime ufficiali pubblicate dal portale specializzato Calcio e Finanza, la qualificazione alla massima competizione continentale genera un divario economico colossale rispetto ai ricavi garantiti dall’ Europa League, spostando gli equilibri di bilancio delle società ben oltre i 6 milioni di euro che separano, a livello di premi distribuiti dalla Lega nazionale, il secondo dal sesto posto della classifica di Serie A. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - La Champions League vale una fortuna: le cifre ufficiali dei premi UEFA per Roma e Como e i ricavi della Serie A

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

All Champions League Finals from 2005

Notizie e thread social correlati

Contro la Roma il Como è atteso da una domenica che vale Champions LeagueIl Como si prepara a sfidare la Roma in una partita che potrebbe avere ripercussioni importanti in classifica e qualificazioni europee.

Temi più discussi: Quanti soldi vale la qualificazione in Champions League? Le cifre garantite, cos’è il Value e quanto perderebbero Juventus, Milan e Roma in caso di mancato accesso; Quarto posto o quinto: la differenza è 40 milioni di euro. Ecco perché l'ultima giornata di Serie A vale più di una partita; Roma e Como in Champions: ecco quanto vale la qualificazione. Milan e Juve rosicano; Quanto vale la volata Champions: cinque squadre in corsa per 60 milioni. Così può cambiare il bilancio dei club.

Como in Champions League: la favola di Fabregas a due passi dal Ticino vale 35 milioni x.com

[PBP] Il futuro di Luka Modric dipende interamente dalla Champions League. Alcune persone mi assicurano che potrebbe dipendere anche dal fatto che Massimiliano Allegri resti. Non so a riguardo. Per Modric, è una scelta di vita. reddit

Como in Champions League: la favola di Fabregas a due passi dal Ticino vale 35 milioniLa qualificazione alla massima competizione europea per club, a scapito di Milan e Juventus, arricchirà ulteriormente il club di confine: Ma i soldi non sono tutto, qui c'è visione ... cdt.ch

Milan, Roma, Como e Juve, quanto vale la qualificazione alla Champions?Corsa Champions alla volata finale: quattro squadre per gli ultimi due posti. Milan, Roma, Como e Juventus lottano per le posizioni in classifica ... sportmediaset.mediaset.it