Il ghiaccio dopo un trauma può allungare i tempi di guarigione | l'ipotesi di uno studio della McGill University
Uno studio della McGill University su topi indica che l'applicazione di ghiaccio dopo un trauma può prolungare i tempi di guarigione. Sebbene i benefici immediati siano confermati, la ricerca suggerisce che sono necessarie ulteriori analisi per capire gli effetti a lungo termine. La ricerca evidenzia la complessità dell’uso del ghiaccio nei processi di recupero e sottolinea l’importanza di approfondire gli studi in questo settore.
Un nuovo studio su topi, pur confermando i benefici nell'immediato, suggerisce che sono necessarie nuove ricerche per comprendere meglio i reali effetti dell'applicazione del ghiaccio sui tempi di guarigione nel lungo periodo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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