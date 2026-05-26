Il ghiaccio dopo un trauma può allungare i tempi di guarigione | l'ipotesi di uno studio della McGill University

Notizia in breve

Uno studio della McGill University su topi indica che l'applicazione di ghiaccio dopo un trauma può prolungare i tempi di guarigione. Sebbene i benefici immediati siano confermati, la ricerca suggerisce che sono necessarie ulteriori analisi per capire gli effetti a lungo termine. La ricerca evidenzia la complessità dell’uso del ghiaccio nei processi di recupero e sottolinea l’importanza di approfondire gli studi in questo settore.