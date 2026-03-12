Il primo messaggio di Mojtaba Khamenei come Guida suprema dell'Iran può allungare la guerra

Mojtaba Khamenei ha pronunciato il suo primo discorso come nuova Guida suprema dell'Iran, trasmesso in televisione, senza apparire in pubblico. Secondo alcune fonti, si troverebbe in coma e non ha ancora partecipato a incontri pubblici, lasciando aperta la possibilità che le sue parole possano influenzare il corso degli eventi nel paese. La sua nomina è avvenuta attraverso l'Assemblea degli Esperti.

Cosa ha detto la nuova Guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, nel suo primo discorso dopo la nomina da parte dell'Assemblea degli Esperti: il messaggio è stato letto in tv, ma lui ancora non si è mostrato in pubblico, secondo alcune fonti sarebbe addirittura in coma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Iran, il primo messaggio della Guida Suprema Mojtaba Khamenei: «Non rinunceremo a vendicare i martiri. Hormuz deve rimanere chiuso» – La direttaNel suo primo messaggio al paese, la Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz deve rimanere chiuso.

Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema non è una buona notizia per l’Iran e per la fine della guerraLa nomina di Mojtaba Khamenei a Guida suprema dell'Iran è una prova di forza della Repubblica islamica: contro Usa e Israele e contro le proteste...

Contenuti e approfondimenti su Mojtaba Khamenei

Temi più discussi: Iran, Mojtaba Khamenei verso il primo discorso da Guida Suprema: tensione con Usa, Israele e Turchia; L'elezione di Mojtada Khamenei fa scivolare l'Iran nel solco delle monarchie ereditarie; Iran, il primo discorso di Mojtaba Khamenei, la nuova Guida suprema dell’Iran: Lo stretto di Hormuz resta chiuso. Vendicheremo i nostri martiri. Altre esplosioni a Erbil (Iraq) dove un missile ha colpito la base dell’Italia; Perché il nuovo leader iraniano Mojtaba Khamenei non si fa ancora vedere in pubblico?.

Mojtaba Khamenei: Il blocco dello Stretto di Hormuz deve proseguireRoma, 12 mar. (askanews) - La nuova guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, nel suo primo messaggio dalla nomina letto alla tv di Stato da una giornalista, chiede di mantenere chiuso lo Stretto di ... libero.it

Primo messaggio di Mojtaba Khamenei da Guida Suprema Iran ma nessuna apparizioneIl messaggio letto dalla tv di Stato dopo la nomina dell’Assemblea degli Esperti. Nessuna apparizione pubblica del nuovo leader religioso Un messaggio letto dalla televisione di Stato iraniana, ma del ... liberoreporter.it

Il primo messaggio di Mojtaba Khamenei da Guida Suprema dell'Iran è stato letto da una presentatrice della tv statale. Nel testo il figlio di Ali Khamenei giura vendetta per il sangue "dei martiri", tra cui i bambini uccisi nel bombardamento della scuola di Minab. - facebook.com facebook

Il primo messaggio di Mojtaba Khamenei da Guida Suprema dell'Iran è stato letto da una presentatrice della tv statale. Nel testo il figlio di Ali Khamenei giura vendetta per il sangue "dei martiri", tra cui i bambini uccisi nel bombardamento della scuola di Minab. x.com