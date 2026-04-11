Picchiata dal compagno a Trana c'è l'ipotesi di uno stupro di gruppo | C'era un'altra coppia mi volevano uccidere

Una giovane donna di 24 anni è stata trovata in gravissime condizioni in un alloggio di Trana lo scorso 7 ottobre. Il compagno, inizialmente arrestato per lesioni, è ora sotto indagine anche per violenza sessuale. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza avrebbe subito una serie di violenze da parte di questa coppia e si ipotizza che possa aver subito uno stupro di gruppo. Un’altra coppia sarebbe coinvolta nelle vicende.

Una ragazza di 24enne era stata trovata in gravissime condizioni in un alloggio di Trana lo scorso 7 ottobre: era stato arrestato per lesioni il compagno, ora è indagato anche per violenza sessuale. La Procura non esclude che la giovane possa essere stata vittima di uno stupro di gruppo. 🔗 Leggi su Fanpage.it L’ex arbitro Cesari spiega perché non c’era il rigore all’Atalanta per mano di Bremer: “È l’anti-calcio”L'ex arbitro Graziano Cesari boccia la decisione presa in Atalanta-Juventus di Coppa Italia dopo il rigore assegnato alla Dea per fallo di mano di... L’intervista alla ragazza picchiata e segregata in casa dall’ex compagno: “Sono viva per miracolo”La 35enne segregata e picchiata dall’ex a Giardini Naxos racconta a Dentro La Notizia: “Sono viva per miracolo, ho visto la morte”. Temi più discussi: Nuovo caso di codice rosso a Magenta: donna picchiata dal compagno; Ischia, picchiata dal compagno: terrore per madre e figlio; Picchia la compagna e la spinge dalle scale: in manette un 56enne; Le vittime insospettabili: incontro con l'avvocato Solange Marchignoli, brutalmente picchiata dall'ex compagno. Picchiata dal compagno a Trana, c’è l’ipotesi di uno stupro di gruppo: C’era un’altra coppia, mi volevano uccidereUna ragazza di 24enne era stata trovata in gravissime condizioni in un alloggio di Trana lo scorso 7 ottobre: era stato arrestato per lesioni il compagno ... fanpage.it Ischia, picchiata dal compagno: terrore per madre e figlioTanta paura e il timore che potesse finire davvero male non soltanto per una giovane donna ma anche per il suo bambino da poco venuto al mondo. Una richiesta di aiuto giunta in serata ... ilmattino.it Cinghiate sui quattro figli e violenze sulla moglie: «Picchiata fino a causare un aborto» - facebook.com facebook #Trump posta video shock di una donna picchiata a morte da un migrante x.com