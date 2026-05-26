Il Getafe si qualifica in Europa grazie all’AI | come funziona il segreto di Bordalás
Il Getafe si è qualificato in Europa utilizzando strumenti di intelligenza artificiale, come report predittivi e dati in tempo reale, sotto la guida dell’allenatore José Bordalás. La squadra ha adottato tecnologie innovative per analizzare le prestazioni e pianificare le strategie di gioco. Questi strumenti hanno contribuito alla qualificazione, segnando un metodo basato su analisi dati avanzate. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità di applicazione o sui sistemi utilizzati.
Il Getafe di José Bordalás ha conquistato la Conference League usando report predittivi, dati in tempo reale e intelligenza artificiale applicata al calcio. Ecco come funziona il sistema che in Spagna definiscono già "l’ottavo uomo dello staff". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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