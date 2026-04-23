Il Getafe di Bordalas in Europa con un attacco da retrocessione | vince anche senza tirare in porta

Il Getafe, allenato da Bordalas, si prepara a competere in Europa nonostante un attacco che, in termini di rendimento, ricorda le squadre in lotta per la retrocessione. Nell’ultima partita, la squadra ha ottenuto la vittoria senza effettuare neanche un tiro in porta. In campionato, solo una squadra ha raccolto risultati peggiori in questa statistica, ma il club si trova comunque a cinque punti di distanza dalla zona Champions League.

Il Getafe è a -5 punti dalla Champions e ha vinto l'ultima partita senza tirare in porta: in Liga soltanto una squadra ha fatto peggio, eppure Bordalas si gioca l'Europa.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il Getafe è a -5 punti dalla Champions e ha vinto l’ultima partita senza tirare in porta: in Liga soltanto una squadra ha fatto peggio, eppure Bordalas si gioca l’Europa. - facebook.com facebook