Il Getafe si trova in una posizione sorprendente in classifica, nonostante una produzione offensiva modesta. La squadra di Bordalás mira a conquistare un posto in Champions League, obiettivo difficile considerando i pochi gol segnati. L’allenatore rappresenta l’idea di un calcio pragmatico e combattivo, incarnando il “corto muso” europeo più pronunciato. Questa situazione ha attirato l’attenzione di analisti e tifosi, curiosi di vedere se riusciranno a raggiungere l’obiettivo stagionale.

Bernardo Silva Juve, parte l’assalto decisivo: il portoghese è la priorità assoluta del mercato estivo. Le ultimissime Infortunio Anjorin, gli accertamenti rivelano il trauma all’anca. Le condizioni del centrocampista e i tempi da valutare Lazio, il tifo organizzato traccia una rotta netta: presenza massiccia in finale e protesta totale nel derby, la linea dura prende forma Abatantuono in esclusiva a Milannews24: «Dopo la vittoria contro l’Inter io credevo che potessimo lottare per lo scudetto. Su Allegri.» Real...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Getafe, il manifesto del “corto muso”: con l’attacco da retrocessione Bordalás sogna una storica qualificazione in Champions League

Notizie correlate

Il Getafe di Bordalas in Europa con un attacco da retrocessione: vince anche senza tirare in portaIl Getafe è a -5 punti dalla Champions e ha vinto l'ultima partita senza tirare in porta: in Liga soltanto una squadra ha fatto peggio, eppure...

Milan di corto muso a Verona: Rabiot firma il pass per la ChampionsIl “Duca” Adrien Rabiot indossa l’abito dei lavori sporchi e, in un pomeriggio di rara aridità calcistica, firma il sigillo che mette il lucchetto...

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Risultati e news della UEFA Champions League; Diego Rico contro Rudiger: Devo chiedergli scusa per essere vivo? Non posso perdonarlo.

Getafe manifesto del corto muso: José Bordalas sogna la Champions con un attacco da retrocessioneIl vero corto muso non è in Italia: il Getafe sta provando a scrivere la storia in Spagna, qualificarsi in Champions League segnando il minimo indispensabile. Il dibattito tra giochismo e risultatis ... calciomercato.com