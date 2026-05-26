Durante la Final Four di basket, si sono verificati momenti intensi: il gel di Hezonja, i tre giocatori di spicco del Real Madrid e le lacrime dei tifosi dell’Olympiacos. L’atmosfera calda e carica di emozioni ha coinvolto anche i volti noti fuori dal campo, mentre il tocco italiano si è fatto notare tra le fila delle squadre partecipanti. La competizione ha offerto uno spettacolo ricco di tensione e passione, con episodi che rimarranno impressi tra gli appassionati.

Il dibattito è aperto da tempo e si ripropone puntualmente a stagione in corso: dopo una regular season da 38 partite è giusto assegnare il titolo in due giorni? La logica direbbe di no perché se domini da ottobre a maggio e sbagli le ultimi due partite mandi tutto all’aria, ma andatelo a spiegare ai 18mila del Telekom Center di Atene, ai giocatori (ok, qualcuno deluso ci sarà) e a tutti quelli che da casa sono rimasti incollati agli schermi. In Europa non c’è uno spettacolo di pallacanestro migliore di questo, nemmeno lontanamente. E che abbiate gustato o no la scontro tra giganti di domenica 24 maggio, ecco 10 cose che magari non avete colto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il gel di Hezonja, i tre "nobili" del Real e le lacrime Olympiacos: succede solo alla Final Four

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