Nella terza giornata dei playoff di Eurolega, l’Olympiacos ha vinto di nuovo contro l’AS Monaco, assicurandosi la qualificazione alla Final Four della competizione. Nel frattempo, l’Hapoel Tel Aviv ha ridotto il divario con il Real Madrid, che continua a mantenere il primo posto in classifica. Le due partite si sono disputate questa sera, mentre domani sono in programma altri incontri tra Zalgiris Kaunas e Fenerbahçe Istanbul, e tra Panathinaikos e Valencia.

Un’altra grande serata di Eurolega quella odierna, con due partite andate in scena per le gare-3 dei playoff 2026: andiamo a scoprire insieme come sono andate, in attesa delle altre sfide in programma domani (Zalgiris Kaunas-Fenerbahce Istanbul e Panathinaikos Atene-Valencia). HAPOEL TEL AVIV-REAL MADRID 76-69 ( Real Madrid avanti 2-1 nella serie ) L’Hapoel Tel Aviv batte un colpo e piega la resistenza del Real Madrid vincendo per 76-69 e accorciando sul 2-1 nella serie che si allunga almeno alla prossima gara-4, con i Blancos che non sono riusciti a sfruttare il primo ‘ match-point’ a disposizione. La squadra di Sergio Scariolo inizia benissimo con un break di 0-7 in apertura, con l’Hapoel che prende le misure e pareggia (10-10) prima di subire una nuova iniziativa degli spagnoli per il 18-21 alla prima sirena.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, l’Olympiacos batte ancora l’AS Monaco e stacca il pass per la Final Four di Eurolega. L’Hapoel Tel Aviv accorcia sul Real Madrid

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