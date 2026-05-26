Nel dibattito quotidiano sul caro vita, tra carrello della spesa, benzina, e bollette, una voce rimane quasi sempre fuori dai calcoli familiari: il fumo. Eppure, per oltre 10 milioni di fumatori italiani, rappresenta uno dei costi fissi più onerosi, pagato ogni giorno, spesso senza che se ne percepisca il peso reale nel lungo periodo. L’impatto economico del fumo. “Consumando un pacchetto di sigarette tradizionali al giorno, il costo annuale è di 2.080 euro l’anno. Se i pacchetti sono due al giorno e il fumatore è ‘forte’ deve mettere in conto più di 4.000 euro. Chi fuma tre pacchetti a settimana spende 890 euro l’anno; due pacchetti a settimana costano 590 euro”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il fumo ci costa fino a 2mila euro all’anno: i numeri

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