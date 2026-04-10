In Italia, circa 300.000 persone convivono con la malattia di Parkinson, affiancate da circa 600.000 familiari che si occupano di assistenza. La patologia comporta un costo annuale stimato di circa 8,5 miliardi di euro, coprendo spese mediche, assistenziali e di supporto. La diffusione del Parkinson rappresenta una sfida significativa per il sistema sanitario e sociale del paese.

In Italia circa 300.000 persone – e 600.000 familiari – fanno i conti con la malattia di Parkinson, patologia che costa circa 8 miliardi e mezzo di euro l’anno. Si stima che entro il 2050 il numero di casi raddoppierà per l’invecchiamento della popolazione ma anche perché le cause sono essenzialmente ancora ignote e non sono quindi ancora disponibili strategie di prevenzione. Se ne parla in occasione della Giornata Mondiale del Parkinson che si celebra l’11 aprile, nel corso di un evento organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità e dalla Confederazione Parkinson Italia. Fra le novità, il protocollo per l’avvio della più ampia indagine nazionale mai condotta in Italia sui bisogni delle persone con Parkinson e dei loro familiari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Parkinson: numeri e sfide per una malattia che costa 8 mld di euro l’anno

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Quanto è diffuso il Parkinson e come riconoscerlo prestoUn quadro chiaro sulla diffusione del Parkinson, i segnali meno noti e le abitudini che aiutano a rallentare i sintomi ... tuobenessere.it

La Malattia di Parkinson come nuova sfida sanitariaGentile Direttore, sono oltre 10 milioni i pazienti con malattia di Parkinson nel mondo, e si stima che in Italia vi siano circa 300.000 persone con questa patologia. quotidianosanita.it