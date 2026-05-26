Il food delivery etico e sostenibile | Bergamo insegna

Le piattaforme di food delivery operano nel nostro Paese da poco più di 10 anni, tuttavia è soltanto dal 2015 che la gestione delle consegne è passata direttamente in mano alle aziende stesse. Inizialmente, infatti, siti e app fungevano esclusivamente da vetrina online, lasciando ai ristoranti l’onere di gestire gli ordini. Per tentare di contenere lo strapotere dei colossi del delivery, e offrire supporto anche alle attività di ristorazione locali, nel 2020 il Comune di Bergamo ha creato alcune piattaforme digitali il cui obiettivo era quello di aiutare le attività commerciali a gestire la crisi. Una di queste era proprio destinata ai ristoranti e, a distanza di tanti anni, è ancora attiva e funzionante. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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