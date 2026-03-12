La ventiduesima edizione di “Fa’ la cosa giusta!” si svolge a Fiera Milano Rho e si concentra sull’altra economia, mettendo in mostra il volto etico e sostenibile del made in Brianza. La fiera, in programma da domani a domenica, presenta un approfondimento su pratiche di consumo critico e stili di vita sostenibili, coinvolgendo numerosi espositori e visitatori interessati a scoprire alternative consapevoli e responsabili.

"Di quante persone abbiamo bisogno per cambiare il mondo?". È il quesito che anima la ventiduesima edizione di “Fa’ la cosa giusta!“, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, in programma a Fiera Milano Rho da domani a domenica. Un progetto che vede in prima linea “l’altra economia“ di Monza e Brianza, tra buone pratiche di consumo e produzione, valorizzando i territori e creando sinergia tra associazioni, istituzioni e imprenditori locali. Tra i partecipanti Acli Milano e Monza, che realizzano iniziative sociali, culturali, solidali e offre assistenza fiscale e previdenziale a cittadini e famiglie. Help3 OdV sostiene la cura di bambini con gravi malattie del sangue nei Paesi a basse risorse economiche, trasferendo competenze specialistiche a medici e infermieri locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’altra economia in Fiera. Il volto etico e sostenibile del ’made in Brianza’

