Venezia la sfida di Venturini | Forza Italia lancia 36 nomi

A Venezia, Forza Italia ha annunciato i nomi dei 36 candidati che supporteranno Simone Venturini alle prossime elezioni. La lista comprende professionisti con diverse esperienze, tra cui Michele Zuin, e giovani candidati con meno di 25 anni. La presentazione dei nomi si inserisce nel quadro delle candidature ufficiali per le amministrative in città. La lista sarà componente del centrodestra alle elezioni comunali.

? Cosa sapere Forza Italia presenta a Venezia i 36 candidati per sostenere Simone Venturini.. La lista unisce professionisti esperti come Michele Zuin a giovani profili sotto i 25 anni.. Il 27 aprile Forza Italia ha svelato i nomi dei 36 candidati che sosterranno Simone Venturini per la guida del Comune di Venezia, presentando una lista che mescola l’esperienza consolidata alla freschezza delle nuove generazioni. L’annuncio ufficiale è avvenuto con la partecipazione del candidato sindaco del centrodestra, Simone Venturini, che ha voluto dare un volto concreto alla squadra proposta. Il gruppo di candidati si presenta come un mosaico di competenze diverse, nato dalla volontà di mettere il proprio lavoro al servizio della città attraverso profili che spaziano dai professionisti esperti agli studenti più giovani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezia, la sfida di Venturini: Forza Italia lancia 36 nomi Notizie correlate Brugnaro lancia Venturini: la sfida per il futuro di VeneziaBrugnaro lancia Venturini: la sfida per il futuro di Venezia La Quaresima è appena iniziata, ma a Venezia si guarda già alle elezioni del 24 e 25... Venturini lancia la lista gialla: 36 candidati per vincere subitoSimone Venturini ha presentato ufficialmente la propria squadra elettorale nella mattinata di ieri, 8 aprile 2026, riunendo trentasei candidati in... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni comunali, ammesse tutte le 92 liste presentate; Forza Italia, a fine maggio in Sicilia un'iniziativa politica dedicata ai giovani; Forza Italia, in Veneto congresso a maggio. Tosi: Sarò candidato unico; Elezioni, i progetti di Miccoli per Faenza: Casse di espansione, pattuglie in città e manutenzione programmata delle strade. Sondaggio Comunali Venezia, testa a testa tra Martella e Venturini ma centrosinistra avanti di misura | DATISi preannuncia una sfida serrata quella per le elezioni comunali Venezia, secondo l’ultimo sondaggio diffuso da VeneziaToday in collaborazione con Tecnè. I dati mostrano un elettorato ancora fluido e ... strettoweb.com Venezia, i 36 candidati di Forza Italia alle elezioni comunali 2026Professionisti e studenti con competenze e età diverse, a sostegno della candidatura a sindaco di Simone Venturini ... veneziatoday.it C’era anche un emendamento di Forza Italia x.com Elezioni Montorio, Forza Italia sostiene Fabio Altitonante - facebook.com facebook